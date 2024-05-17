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        Çorum'da kiremit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'un Osmancık ilçesindeki kiremit fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 01:09 Güncelleme: 17.05.2024 - 01:09
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        Çorum'da kiremit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum'un Osmancık ilçesindeki kiremit fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Çiftlikler Mahallesi'nde faaliyet gösteren kiremit fabrikasında paletlerin tutuşması nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle fabrikada küçük çaplı hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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