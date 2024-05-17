Çorum'da kiremit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un Osmancık ilçesindeki kiremit fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Osmancık ilçesindeki kiremit fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikler Mahallesi'nde faaliyet gösteren kiremit fabrikasında paletlerin tutuşması nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle fabrikada küçük çaplı hasar oluştu.
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