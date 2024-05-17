Çorum'da kiremit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikler Mahallesi'nde faaliyet gösteren kiremit fabrikasında paletlerin tutuşması nedenle yangın çıktı.

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