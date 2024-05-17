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        Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti

        Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin kız kardeşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:01
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        Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti
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        Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin kız kardeşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.

        Hasan O. (58) ile boşanma aşamasındaki eşi Nazegül O. (55) ve eşinin kız kardeşi Meryem K. (51) arasında, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan O, tabancayla ateş ederek eşi ve baldızını öldürdükten sonra aynı tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hasan O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan olayı duyarak gelen ve rahatsızlanan Nazegül O. ve Meryem K'nin yakınlarına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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