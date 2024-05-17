Çorum'da özel çocuklardan resim sergisi

Çorum’da Engelliler Haftası dolayısıyla "Yetenekli kalpler tualde buluşuyor" konulu resim sergisi açıldı.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri ile 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Okulunda eğitim gören öğrenciler tarafından ortaklaşa sergi düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Dr. Naime Güneş ve resim öğretmeni Özlem Ceyhuni koordinatörlüğünde akrilik çalışmaların yer aldığı resimler, Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu ile Devlet Tiyatro Salonu’nda sergilendi.