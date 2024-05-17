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        GÜNCELLEME - Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti

        Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:58 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:58
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        GÜNCELLEME - Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti
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        Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

        Hasan O. (58) ile boşanma aşamasındaki eşi Nazegül O. (55) ve eşinin kız kardeşi Meryem K. (51) arasında, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan O, tabancayla ateş ederek eşi ve baldızını öldürdükten sonra başına ateş ederek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hasan O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan olayı duyarak gelen ve rahatsızlanan Nazegül O. ve Meryem K'nin yakınlarına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

        İki kız kardeşin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Hasan O'nun cenazesi de hastane morguna konuldu.

        - Nazegül O, tehdit ettiği iddiasıyla eşinden şikayetçi oldu

        Nazegül O'nun 35 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası Hasan O'dan kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Ağustos 2023'te şikayetçi oldu. Hasan O. hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan dava açıldı.

        Aynı tarihte boşanma davası açan eşinin talebi üzerine Hasan O. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

        Talebi üzerine kadın sığınmaevine yerleştirilen Nazegül O, kocasının kaldığı yeri öğrenmesi üzerine başka bir kadın sığınmaevine nakledildi.

        Çorum 5. Asliye Ceza Mahkemesi, "kadına karşı tehdit" suçundan açılan davada 10 Mayıs'ta Hasan O'nun beraatine karar verdi.

        Nazegül O'nun karara bugün itirazda bulunduğu bildirildi.

        Bu arada, olayın, bir süre önce eşinden boşanan ve ikiz çocukları olan Meryem K'nin evinin bahçesinde gerçekleştiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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