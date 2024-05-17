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        Çorum'da komşusunu tabancayla öldürdüğü öne sürülen polis memuru tutuklandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde komşusunu tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:44
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        Çorum'da komşusunu tabancayla öldürdüğü öne sürülen polis memuru tutuklandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde komşusunu tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tutuklandı.

        Gemici Mahallesi Adatepe Sokak'ta dün husumetli olduğu komşusu Fatih Afacan'ı (40) tabancayla ateş açıp öldürdüğü belirtilen ve görev yaptığı Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim olan polis memuru Hüseyin Ç'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

        Osmancık Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Afacan'ın cenazesi ise Osmancık İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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