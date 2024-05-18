Çorum'da doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Mehmetdede Tekke köyünde A.K'nin alkol aldıktan sonra çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.