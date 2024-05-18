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        Çorum'da doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden kişi tutuklandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:54
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        Çorum'da doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden kişi tutuklandı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Mehmetdede Tekke köyünde A.K'nin alkol aldıktan sonra çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Burada sağlık ekiplerine direnen A.K, jandarma gözetiminde ambulansla Dodurga Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastanede tedaviyi reddeden A.K, doktor G.K'yi, yardımcı personeli ve olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlilerini darbetti.

        Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine A.K, hastanedeki jandarma ekiplerince gözaltına alınarak polise teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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