Özdenur Özmez'den 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya

Belediye İskilipspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özmez, Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasında Letonyalı rakibi D. Markova'yı 8-7 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçi Özdenur Özmez, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda Avrupa şampiyonluğu elde etti.

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