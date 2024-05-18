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        İskilip'te bilek güreşi etkinliği yapıldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla bilek güreşi etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:31
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        İskilip'te bilek güreşi etkinliği yapıldı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla bilek güreşi etkinliği yapıldı.

        İskilip Kaymakamlığınca Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin sembolik bilek güreşi ile başladı.

        Farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular, etkinliğin ardından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

        Kaymakam Polat ve Belediye Başkanı Çizikci, etkinlikte başarılı sporculara ödül ve katılım belgelerini verdi.

        Etkinliği İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Özdemir de izledi.

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