İskilip'te bilek güreşi etkinliği yapıldı

Kaymakam Polat ve Belediye Başkanı Çizikci, etkinlikte başarılı sporculara ödül ve katılım belgelerini verdi.

İskilip Kaymakamlığınca Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin sembolik bilek güreşi ile başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.