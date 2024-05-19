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        Oğuzlar'da voleybol turnuvası düzenlendi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Emniyetspor şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:07
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        Oğuzlar'da voleybol turnuvası düzenlendi
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Emniyetspor şampiyon oldu.

        Oğuzlar Kaymakamlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

        Oğuzlar Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 8 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde Yüzüncüyılspor'u 3-2 mağlup eden Emniyetspor, şampiyon oldu. Turnuvada Yüzüncüyılspor ikinci ve Efelerspor da üçüncü oldu.

        Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreninde Dodurga Kaymakamı Muhammed Turan tarafından verildi.

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