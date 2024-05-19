Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çorum'un ilçelerinde kutlandı.

Bayat Kaymakamı Seher Söyler ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte ayrıca Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabı seslendirildi.

Halat çekme, bayrak yarışı ve jimnastik gösterisiyle devam eden etkinlikte, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Oğuzlar Oğuzlar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Gümüş, kutlama programı çerçevesinde 100. Yıl Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kutlama etkinlikleri, Oğuzlar İlçe Stadı'nda düzenlenen törenle devam etti. Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesince düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okuyup, gösteriler sundu. Törende Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

- İskilip 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi bahçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tarihi Redif Kışlası'nın da bulunduğu alandaki etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu. Etkinlikte ayrıca öğrenciler arasında ses yarışması, çuvalla koşu yarışması, halat çekme yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere kupa ve madalyaları, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci tarafından verildi. - Ortaköy

Ortaköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları, Ortaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İsbir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ilçe merkezinde "gençlik yürüyüşü" yaptı. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte ise öğrenciler gelenekse oyunlar sahneledi. Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, törende vatandaşların bayramını kutladıktan sonra yarışmaların kazananlarına ödüllerini verdi.

- Mecitözü Mecitözü Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama etkinliğinde öğrenciler halk oyunları ve sportif gösteriler sundu. Etkinlikte ayrıca öğrenciler "Bağımlılığa hayır" yazılı pankart açarak, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti. Töreni Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve vatandaşlar izledi. - Dodurga Dodurga İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslı Bayram, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstüne çelenk sundu. Ardından Dodurga Güreş Alanı'nda düzenlenen kutlama töreninde öğrenciler bayrak gösterisi, halk oyunları, zeybek, jimnastik gösterileri sundu.

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, törende, bursluluk sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birincisi olan Dodurga İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Salih Özgen'e bisiklet hediye etti. Törene Dodurga Belediye Başkan Vekili Mustafa Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Örken, İlçe Emniyet Amiri Özkan Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru da katıldı. - Kargı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Karakuş, kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Büstüne çelenk sundu.