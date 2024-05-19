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        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Çorum'da kayıp olarak aranan kişi, dere yatağında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 19:53 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:53
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        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
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        Çorum’da kayıp olarak aranan kişi, dere yatağında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre Çağşak köyünde hayvan otlatan çoban, dere yatağında hareketsiz yatan bir kişi gördü.

        Çobanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, kimliği Dursun Çoruk (52) olduğu tespit edilen kişinin, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        Hakkında 2 gün önce kayıp ihbarı yapıldığı öğrenilen Çoruk’un cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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