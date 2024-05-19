Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Hakkında 2 gün önce kayıp ihbarı yapıldığı öğrenilen Çoruk’un cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, kimliği Dursun Çoruk (52) olduğu tespit edilen kişinin, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre Çağşak köyünde hayvan otlatan çoban, dere yatağında hareketsiz yatan bir kişi gördü.

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