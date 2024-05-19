Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Yılmaz Sever (65), Dikenli köyü Köyiçi mevkisindeki tarlada traktörüyle çalıştığı sırada devrilen aracın altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sever'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sever'in cesedi, Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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