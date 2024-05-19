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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:39 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:39
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Yılmaz Sever (65), Dikenli köyü Köyiçi mevkisindeki tarlada traktörüyle çalıştığı sırada devrilen aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sever'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sever'in cesedi, Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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