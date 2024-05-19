Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren genç kayboldu

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, suya düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken gözden kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:54 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren genç kayboldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, suya düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken gözden kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde paraşüt etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte bir paraşütçü, Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı'na iniş yaptı.

        Gösteriyi izleyen Emirkan Şimşek (22) paraşütçüyü kurtarmak için suya girdi.

        Paraşütçü yüzerek kıyıya çıkarken, Şimşek ise gözden kayboldu.

        İhbar üzerine baraja jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığından da su altı arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

        Genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Derbi öncesi gerginlik!
        Derbi öncesi gerginlik!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Bayat'da şükür duası yapıldı
        Bayat'da şükür duası yapıldı
        Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Oğuzlar'da voleybol turnuvası düzenlendi
        Oğuzlar'da voleybol turnuvası düzenlendi
        Ahlatcı Çorum FK, play-off 2. tur ilk maçında yarın Bodrumspor'u konuk edec...
        Ahlatcı Çorum FK, play-off 2. tur ilk maçında yarın Bodrumspor'u konuk edec...