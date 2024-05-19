Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren genç kayboldu
Çorum'un Osmancık ilçesinde, suya düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken gözden kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, suya düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken gözden kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde paraşüt etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte bir paraşütçü, Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı'na iniş yaptı.
Gösteriyi izleyen Emirkan Şimşek (22) paraşütçüyü kurtarmak için suya girdi.
Paraşütçü yüzerek kıyıya çıkarken, Şimşek ise gözden kayboldu.
İhbar üzerine baraja jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığından da su altı arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.
Genci arama çalışmaları devam ediyor.
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