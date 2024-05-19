Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren genç kayboldu

Samsun İl Jandarma Komutanlığından da su altı arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

Etkinlikte bir paraşütçü, Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı'na iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde paraşüt etkinliği düzenlendi.

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