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        Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren gencin cesedi bulundu

        Çorum'un Osmancık ilçesinde baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken suda gözden kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 00:44 Güncelleme: 20.05.2024 - 00:44
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        Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren gencin cesedi bulundu
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken suda gözden kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde paraşüt etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte bir paraşütçü, iniş yapmak isterken Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı gölüne düştü.

        Gösteriyi izleyen Emirkan Şimşek (22), paraşütçüyü kurtarmak için suya girdi.

        Paraşütçü yüzerek kıyıya çıkarken, Şimşek gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığından da su altı arama kurtarma ekipleri gönderildi.

        Sualtı arama kurtarma ekiplerince Şimşek'in cesedi bulundu. Kıyıya çıkarılan ceset, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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