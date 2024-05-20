Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren gencin cesedi bulundu

Samsun İl Jandarma Komutanlığından da su altı arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Etkinlikte bir paraşütçü, iniş yapmak isterken Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı gölüne düştü.

Alınan bilgiye göre, ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde paraşüt etkinliği düzenlendi.

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