Çorum'da derbi sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmak isteyen ve üzerlerinde Galatasaray forması olan M.K.A. (19) ve H.K.A. (17), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, derbinin ardından Gazi Caddesi'nde iki taraftar grup arasında kavga çıktı.

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