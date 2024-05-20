Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi GBT kontrolünde yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, GBT kontrolünde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi GBT kontrolünde yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, GBT kontrolünde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında ekipler, ilçe merkezinde oluşturulan denetimlerde şüphelilere yönelik GBT kontrolü yaptı.

        Kontrolde, hakkında 9 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.A. (24), polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

        M.A'nın ayrıca hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, tehdit, mala zarar verme gibi suçlardan 10 ayrı sabıka kaydının olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Çorum'da derbi sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da derbi sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren gencin ce...
        Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren gencin ce...
        İskilip'te fener alayı düzenlendi
        İskilip'te fener alayı düzenlendi
        Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren genç kayb...
        Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak için suya giren genç kayb...
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti