Çorum'da 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi GBT kontrolünde yakalandı

M.A'nın ayrıca hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, tehdit, mala zarar verme gibi suçlardan 10 ayrı sabıka kaydının olduğu tespit edildi.

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