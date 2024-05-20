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        Çorum'da öğrenciler Dünya Arı Günü'nü yürüyüşle kutladı

        Çorum'da düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, arıların ekosistem açısından önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:27
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        Çorum'da öğrenciler Dünya Arı Günü'nü yürüyüşle kutladı
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        Çorum'da düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, arıların ekosistem açısından önemine dikkati çekti.

        Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliğince hayata geçirilen "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" kapsamında, yürüyüş yapıldı.

        20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik için Hürriyet Meydanı'nda toplanan öğrenciler, Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

        Öğrenciler "Arılar varsa yarınlar var", "Arı olmadan tarım olmaz" ve "Geleceğin için arı gibi çalış" sloganları attı.

        Burada katılımcılara arıların ekosistem için önemi ve bal üretme süreci anlatıldı.

        Proje koordinatörü Dilek Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın geleceğinin arılara ve bugünün çocuklarına bağlı olduğunu, bu nedenle çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        İklim değişikliğine de dikkati çekmek istediklerini belirten Bilgin, "İklim değişikliğine farkındalık sağlamak, ekolojik sistemi korumak, özellikle arıların tozlaşmaya sağladığı katkıları anlatmaya çalışmak için Dünya Arı Günü'nü kutluyoruz." dedi.

        "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" kapsamında belirlenen, eğitimde ve istihdamda yer almayan 50 gence arıcılık eğitimi verdiklerini dile getiren Bilgin, "Gençlerin girişimcilik özelliklerini geliştirmek, özellikle tarım sektörüne genç nüfusu kazandırmak, boşalan köylerimize, gençlerle birlikte yeni soluk getirmek ve gıda güvenliğini, ekolojik sistemi korumak adına buradayız. Dünyada bütün gençlerin bal gibi mesleği olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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