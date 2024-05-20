Çorum'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Çorum'da, otomobilin refüje çarptığı kazada aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Çorum'da, otomobilin refüje çarptığı kazada aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Murat Ş. idaresindeki 06 KA 9812 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Kuşsaray köyü yakınlarında refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Fatma Ş, Nihat Ş, Neslihan Ş. ve 1 yaşındaki Hızır A.Ş. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.