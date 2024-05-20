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        Çorum'da iki ayrı traktör kazasında 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Mecitözü ve Laçin ilçelerinde meydana gelen traktör kazalarında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:18 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:18
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        Çorum'da iki ayrı traktör kazasında 3 kişi yaralandı
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        Çorum’un Mecitözü ve Laçin ilçelerinde meydana gelen traktör kazalarında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

        Cumhur K. idaresindeki 19 AEV 473 plakalı traktör, Mecitözü ilçesine bağlı Emirbağ köyü yolunda devrildi.

        Kazada sürücü ile birlikte traktörde bulunan Hasan K. yaralandı.

        Laçin ilçesinde ise evinin avlu kısmındaki traktörün kendiliğinden hareket etmesi sonucu traktörün altında kalan Fatih Ç. ağır yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Fatih Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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