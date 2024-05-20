Çorum'da evinin önünde düşen kişi hayatını kaybetti
Çorum'da evinin önünde yere düşerek yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çorum'da evinin önünde yere düşerek yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Hamamlıçayköy köyünde Şahin Avcı (74), evinin önünde düşerek yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Avcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Avcı’nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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