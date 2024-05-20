Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.K, kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Alınan bilgiye göre S.K. (31), Mimarsinan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü esnada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

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