Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Çorum'da bir kişi, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.
Çorum'da bir kişi, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre S.K. (31), Mimarsinan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü esnada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.K, kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
S.K, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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