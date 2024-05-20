Çorum'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 6 kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mecitözü ve Dodurga ilçelerinde 6 kişi, doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

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