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        Çorum'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Çorum'da 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:36
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        Çorum'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Çorum'da 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Mecitözü ve Dodurga ilçelerinde 6 kişi, doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        Bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 6 kişi, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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