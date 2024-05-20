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        Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig play-off 2. tur 1. maçında Bodrum FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Kenan Aşkan, hakemlerin maçı iyi yönetemediğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:14 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:14
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        Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig play-off 2. tur 1. maçında Bodrum FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Kenan Aşkan, hakemlerin maçı iyi yönetemediğini öne sürdü.

        Aşkan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmanın güzel bir atmosferde başladığını söyledi.

        Her iki takımın da sezon başından beri tırnaklarıyla kazıya kazıya buraya kadar geldiğine işaret eden Aşkan, "Gerçekten iki ekip de iyi mücadele ediyor, iyi futbol oynuyor. Bu emeklilerin karşılığını, oynadıkları futbolların karşılığını alarak geldiler. Bu gece de gerçekten 2 takım futbol oynamaya çalıştı. İyi mücadele vardı, seyiri yüksek, güzel futbol vardı. Daha da güzel olabilirdi.Ama şimdiye kadar konuşmadılar ama konuşmadan da edemeyeceğim.Gerçekten bu geceyi mahveden, kalitesi gerçekten düşük, basiretsiz, 90 dakika boyunca ne yaptığını bilmeyen bir trio vardı." şeklinde konuştu.

        Aşkan, Çorumspor'un şimdiye kadar hep futbolu güzelleştirerek iyi futbol oynayarak buraya kadar geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti.

        "Bu gece de öyle çıktık. Ama verilen kararlar, yani yediğimiz gol öncesi taç var, kırmızı kart ile hem oyuncumuzun hem hocamızın atılmasına gerçekten anlam veremedik. Bu gece böyle bitti. Keşke böyle bitmeseydi. Daha güzel olabilirdi.Futbol konuşulabilirdi. 4 gün sonra yeniden karşılaşacağız. Biz doğruları yapmaya çalışacağız. Onlar yapmaya çalışacak. Bir takım kaybedecek, bir takım kazanacak. İnşallah kazanan biz oluruz."

        - Bodrum FK cephesi

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, "İki tane bence denk takım, bu lige bu sene renk katmış iki takım, iyi de bir mücadele oldu. Özellikle kırmızı karta kadar. Seyiri çok keyifli bir oyun oldu bence. Dolayısıyla iki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten, iyi bir mücadele oldu. 180 dakikalık maçlar bunlar. Şu anda biz ilk yarısını bitirdik.İlk yarısı beraber bitti. İkinci yarısını ben de bekliyorum, merakla, çünkü hakikaten çok ciddi iki rakibin çok iyi futbol oynayan iki takımın müsabakası... Birinden birine yazık olacak bence." dedi.

        Bodrum'da 90 dakika daha oynayacaklarını hatırlatan Taşdemir, "Bir 90 dakikamız kaldı. Elimizden geleni yapıp turu geçip finalde kalmak istiyoruz. Ama aynı şekilde bizim kadar isteyen, bizim kadar da iyi olan bir takımla karşılaşacağız. İşimiz hiç zor, kolay değil. Zorlu başarmaya çalışacağız. Bu sonuç yenilmekten iyidir, ama hiçbir şeyin garantisi de değildir." ifadesini kullandı.

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