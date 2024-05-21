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        Çorum'da istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'da yoldan çıkarak istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:26
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        Çorum'da istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da yoldan çıkarak istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.Y. (58) idaresindeki 19 ACK 701 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu, Danaderesi mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle araçta çıkan küçük çaplı yangın, diğer sürücüler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. (74) ve F.Ş. (43) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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