Çorum'da istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. (74) ve F.Ş. (43) yaralandı.

Kaza nedeniyle araçta çıkan küçük çaplı yangın, diğer sürücüler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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