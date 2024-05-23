Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap'ının da görüşüldüğü toplantı, muhtarların taleplerini dile getirmesiyle sona erdi.

Toplantıda ayrıca, encümen üyeliğine İl Genel Meclisi üyelerinden Ali Özdanacı ve Atiye Yaşar ile köy muhtarlarından Alören köyü muhtarı Mustafa Kaya ve Körücek köyü muhtarı Aydın Topçu seçildi.

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