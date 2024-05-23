Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

        Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 08:58 Güncelleme: 23.05.2024 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

        Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse başkanlığında, Mecitözü Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca, encümen üyeliğine İl Genel Meclisi üyelerinden Ali Özdanacı ve Atiye Yaşar ile köy muhtarlarından Alören köyü muhtarı Mustafa Kaya ve Körücek köyü muhtarı Aydın Topçu seçildi.

        2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap'ının da görüşüldüğü toplantı, muhtarların taleplerini dile getirmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Çorum'da kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık iddiasıyla ya...
        GÜNCELLEME - Çorum'da kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık iddiasıyla ya...
        'Kombinizin bakımı' adı altında dolandırıcılığa 2 gözaltı
        'Kombinizin bakımı' adı altında dolandırıcılığa 2 gözaltı
        Çorum'da yanlış aileye verilen cenaze, mezardan çıkarılıp hastane morguna k...
        Çorum'da yanlış aileye verilen cenaze, mezardan çıkarılıp hastane morguna k...
        İskilip'te zabıta ekipleri pazar poşetlerinde ağırlık denetimi yapıyor
        İskilip'te zabıta ekipleri pazar poşetlerinde ağırlık denetimi yapıyor
        Çorum'da kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
        Çorum'da kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı