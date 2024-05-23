Çorum'da maden işçilerinin 6 ay ücretsiz izne çıkarılması protesto ediliyor

Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün ve Başkan Yardımcısı Ahmet Remzi Atasoy, maden işçilerini ziyaret etti.

Yalnızca ekmek kavgası verdiklerini belirten Biçer, "Arkadaşlarımız sadece ekmekleri için madendeler. Başka bir amaç gütmemekteler." dedi.

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