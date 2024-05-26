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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da kalp krizi geçiren yakınını hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobilin, elektrikli motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 26.05.2024 - 09:59
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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da kalp krizi geçiren yakınını hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobilin, elektrikli motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa A.Y. (22) idaresindeki 19 S 275 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Saat Kulesi yakınlarında Selami K'nin (47) kullandığı 19 KC 984 plakalı elektrikli motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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