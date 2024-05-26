"Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" ile gençler meslek sahibi olacak

KEMAL CEYLAN - Çorum'da hayata geçirilen "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" ile arıcılığın bilimsel yöntemlerle yapılmasının yaygınlaştırılması ve gençlere istihdam sağlanması hedefleniyor.

Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin eğitilerek arıcılık sektörüne kazandırılması amacıyla Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliğince "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında teorik ve uygulamalı arıcılık eğitimi müfredatı hazırlandı. Proje ile bir yandan stratejik öneme sahip arıcılık sektöründe yaş ortalamasının gençleştirilmesi, diğer yandan da eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin meslek sahibi olması hedefleniyor.

Projenin saha koordinatörü Ömer Arslan, AA muhabirine, "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi"nin arıcılık sektörünün yaş ortalamasının düşürülmesi, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere meslek edindirilmesi, teorik ve pratik arıcılık eğitimi müfredatının yürürlüğe girmesi, mobil arıcılığın yaygınlaştırılması, balın pazarlanması ve arının tarımsal üretimde verime katkısının çiftçilere öğretilmesi gibi temel hedeflerinin olduğunu söyledi.

Arıcılık sektöründe yaş ortalamasının çok yüksek olduğuna işaret eden Arslan, "Projemiz, yaş ortalaması yüksek olan arıcılık sektöründe genç arıcıların yetiştirilmesine ilişkin model oluşturacak. 50 gencimiz proje ile uygulamalı arıcılığı da içine alan bilgiye ve belgeye kavuşacak." dedi.

Projenin arıcılık eğitimi açısından da önem taşıdığına dikkati çeken Arslan, "İlk defa bu proje ile arıcılık eğitim müfredatını hazırladığımız bir eğitim modülüyle Türkiye'nin tamamında, halk eğitimi merkezlerinin koordinasyonunda, internet sistemleri üzerinden hem teorik hem de uygulamalı eğitimi alma imkanı olacak. Böylece dünyanın çok altında olan ülkemizdeki koloni başına bal verimini, bilinçli arıcılık yapılmasını sağlamak suretiyle artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.