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        Çorum'da çocuk parkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Çorum'da tanımadığı kişilerce silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:40
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        Çorum'da çocuk parkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Çorum’da tanımadığı kişilerce silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa S. (24), Gülabibey Mahallesi Kapaklı 43. Sokak'taki çocuk parkında tanımadığı kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu bacağından vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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