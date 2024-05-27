Çorum'da Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin'e bağlışladı
Çorum'un Kargı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Filistin halkı için bağışladı.
Çorum'un Kargı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Filistin halkı için bağışladı.
Kargı Mihrihatun Cami 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, İlçe Müftüsü Süleyman Erbek’i ziyaret etti.
Ziyarette öğrenciler, Filistinliler için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları, Filistin'e göndermek üzere Müftü Erbek'e teslim etti.
İlçe Müftüsü Erbek, Diyanet Vakfı adına makbuz keserek, bağışları kabul etti.
Minik öğrencilere duyarlı davranışları için teşekkür eden İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, öğrencilere Filistin bayraklı balon hediye etti.
Öğrencilerin kumbaralarındaki 1575 liranın, Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistin’e ulaştırılacağı bildirildi.
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