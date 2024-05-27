Çorum'da Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin'e bağlışladı

Minik öğrencilere duyarlı davranışları için teşekkür eden İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, öğrencilere Filistin bayraklı balon hediye etti.

Ziyarette öğrenciler, Filistinliler için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları, Filistin'e göndermek üzere Müftü Erbek'e teslim etti.

Çorum'un Kargı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Filistin halkı için bağışladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.