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        Çorum'da Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin'e bağlışladı

        Çorum'un Kargı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Filistin halkı için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:20
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        Çorum'da Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin'e bağlışladı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Filistin halkı için bağışladı.

        Kargı Mihrihatun Cami 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, İlçe Müftüsü Süleyman Erbek’i ziyaret etti.

        Ziyarette öğrenciler, Filistinliler için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları, Filistin'e göndermek üzere Müftü Erbek'e teslim etti.

        İlçe Müftüsü Erbek, Diyanet Vakfı adına makbuz keserek, bağışları kabul etti.

        Minik öğrencilere duyarlı davranışları için teşekkür eden İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, öğrencilere Filistin bayraklı balon hediye etti.

        Öğrencilerin kumbaralarındaki 1575 liranın, Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistin’e ulaştırılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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