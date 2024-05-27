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        Hititlerin antik kentlerinden geçen Hitit Yolu doğaseverleri ağırlıyor

        Çorum'da yaklaşık 100 doğasever, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hitit Yolu'nda yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:51
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        Hititlerin antik kentlerinden geçen Hitit Yolu doğaseverleri ağırlıyor
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        Çorum'da yaklaşık 100 doğasever, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hitit Yolu'nda yürüyüş yaptı.

        Çorum Doğa Kulübünce organize edilen etkinlikte, İbikçam göletinden yürümeye başlayan doğaseverler, Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurlarının en güzel yürüyüş rotalarından Budaközü Vadisi'ni yürüyerek geçti.

        Seyir teraslarından vadinin doğal güzelliklerini gözlemleyen doğaseverler, asma köprülerden geçip, şelalelerde anı fotoğrafları çektirdi.

        Yürüyüşün ardından yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti ile Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı da gezildi.

        Katılımcılar gezide, Hitit surları ve yeşil taşta hatıra fotoğrafı çektirdi.

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