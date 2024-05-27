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        Kargı ormanlarında bulunan yavru baykuş koruma altına alındı

        Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda bulunan yavru baykuş koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:30
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        Kargı ormanlarında bulunan yavru baykuş koruma altına alındı
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        Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda bulunan yavru baykuş koruma altına alındı.

        Kargı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kirazbaşı Orman İşletme Şefliği Orman Muhafaza ekipleri, ormanlık alanda devriye görevi yürüttükleri sırada yavru baykuşu fark etti.

        Bir süre gözlemledikleri yavru baykuşun annesinin olmadığını gören ekipler, baykuşu bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Baykuşun, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uygun koşulların sağlanması durumunda doğal yaşam alanına bırakılacağı bildilrildi.

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