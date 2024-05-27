Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'un 4. OSB'si "Yeşil OSB" konseptinde kurulacak

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip ilçesinde kurulmakta olan Çorum'un 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) "Yeşil OSB" konseptinde dizayn edileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'un 4. OSB'si "Yeşil OSB" konseptinde kurulacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip ilçesinde kurulmakta olan Çorum'un 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) "Yeşil OSB" konseptinde dizayn edileceğini söyledi.

        Dağlı, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, İskilip'e 8 kilometre mesafede kurulan İskilip OSB'de altyapı çalışmalarını kısa süre içinde başlatacaklarını bildirdi.

        Altyapı ve üstyapıların 2 yılda tamamlanacağını öngördüklerini belirten Dağlı, bugünden itibaren yatırımcılarla görüşmelere ve parsel çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

        OSB'de çevreci faktörlere öncelik verileceğini belirten Dağlı, "Son zamanların konsepti, Dünya Bankasının da bu konuda teşvikleri var, Yeşil OSB. Yeşil OSB kurulması son derece önemli. Zaten yeşillikler içerisinde bir yer İskilip ilçemiz. Tam bir yeşil OSB konseptine uygun şekilde burayı dizayn edeceğiz. Su kaynaklarının doğru kullanılması, enerjinin doğru kullanılması adına da bunu hep birlikte çalışarak dizayn etmiş olacağız." dedi.

        - Arsa tahsis ücreti alınmayacak

        Dağlı, İskilip OSB'nin yatırımcılara önemli teşvikler sağlayacağını, arsa tahsisinden ücret alınmayacak olmasının da önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

        Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisini uyguladığını ifade eden Dağlı, İskilip OSB'nin de bu stratejiye uygun olarak yatırımcıların kullanımına sunulacağını vurguladı.

        75 hektar alana kurulacak OSB'deki parselleri sanayicinin istediği ebat ve şekilde ayarlayacaklarının altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

        "Taslak imar planı üzerinden sanayicilerimizin taleplerine uygun olarak parsellerimizi ayıracağız. Hangi sanayicimize ne kadar büyüklükte, ebatta ve şekilde parsel ihtiyacı var ise ona uygun olarak parsellerimizi oluşturmak suretiyle ön tahsis protokolü ile tahsisimizi yapacağız. Milli Emlak'tan aldığımız bir yer üzerine organize sanayi bölgesi tesis edildiği için burada yerle ilgili bir para talebimiz yok. Yani bedelsiz olarak tahsis yapacağız. Sadece altyapı katılım bedeli olacak. Maliyet ne ise her yerde olduğu gibi altyapı katılım bedeli ödenecek. Yani arsaya herhangi bir arsa tahsis bedeli ödenmeyecek. Bu da önemli bir avantaj. Teşvik kapsamında olmamız önemli bir avantaj. Inşallah bugünden itibaren ülkemizin her yerine sanayicilerimizi İskilip Organize Sanayi Bölgemize yatırım yapmaya davet ediyoruz."

        Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da tahsis bedeli alınmamasından dolayı yatırımcının ortalama bir dekar alanda kurulacak tesis için ortalama 2 milyon lira civarında maliyetten kurtulabileceğini kaydetti.

        Toplantıya İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve ilgili kurumların temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        Oyun salonuna silahlı saldırı!
        Oyun salonuna silahlı saldırı!
        Denizde kaybolmuştu! Gençten acı haber
        Denizde kaybolmuştu! Gençten acı haber
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Kargı ormanlarında bulunan yavru baykuş koruma altına alındı
        Kargı ormanlarında bulunan yavru baykuş koruma altına alındı
        Hititlerin antik kentlerinden geçen Hitit Yolu doğaseverleri ağırlıyor
        Hititlerin antik kentlerinden geçen Hitit Yolu doğaseverleri ağırlıyor
        Çorum'da Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin'e bağlışladı
        Çorum'da Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin'e bağlışladı
        GRAFİKLİ - Uzmanından yabani mantarlar konusunda tavsiyeler
        GRAFİKLİ - Uzmanından yabani mantarlar konusunda tavsiyeler
        Çorum'da çocuk parkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'da çocuk parkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" ile gençler meslek sahibi olacak
        "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" ile gençler meslek sahibi olacak