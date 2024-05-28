Çorum'da Kızılırmak çevresindeki bereketli topraklarda çeltik mesaisi başladı

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçelerinde çiftçiler, çeltik tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Tarlalarını Kızılırmak'ın bereketli suyuyla dolduran çeltik üreticileri, ardından traktörlerle düzledikleri arazilerine çeltik tohumlarını ekiyor.

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, AA muhabirine, ilçede her yıl ortalama 24 bin dönüm civarında alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

İlçede üreticilerin yaklaşık yüzde 90'ının Osmancık pirinci üretmeyi tercih ettiğini anlatan Şahiner, kalanların ise baldo türü pirinç üretimi yaptığını belirtti.

Bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunan Şahiner, "Rekoltenin iyi olması durumunda ilçemizde bu yıl 20 bin ton çeltik elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bundan da yaklaşık 15 bin ton pirinç elde edeceğiz." dedi.

Şahiner, Osmancık pirincinin aroması ve lezzetiyle öne çıktığı için Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın birçok bölgesinden ilgi gördüğünü kaydetti.

- Kargı'da hedef 13 bin ton çeltik üretimi

Kızılırmak havzasında yer alan Kargı ilçesinde de çiftçilerin çeltik mesaisi başladı.