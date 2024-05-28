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        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:53 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:53
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        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

        İl merkezi ve ilçelerde sağanakla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.

        Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar, Kıcılı, Külah ve Çelebibağı köylerinde ekili araziler dolu tabakası ile kaplandı.

        Sağanak nedeniyle su birikintileri ve taşkınların taşıdığı kaya ve toprak nedeniyle Alaca-Sungurlu kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince yapılan temizliğin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Osmancık ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle Şenyurt Mahallesi'ndeki sel kanalında taşkın meydana geldi.

        Öte yandan ilçede 20 ev ve iş yerini su bastı. Osmancık Belediyesi ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması başlattı.

        Dodurga ilçesinde ise ilçe merkezindeki dere yataklarının debisi yükseldi.

        Meteoroloji verilerine göre il genelinde kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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