Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

İl merkezi ve ilçelerde sağanakla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.

Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar, Kıcılı, Külah ve Çelebibağı köylerinde ekili araziler dolu tabakası ile kaplandı.

Sağanak nedeniyle su birikintileri ve taşkınların taşıdığı kaya ve toprak nedeniyle Alaca-Sungurlu kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince yapılan temizliğin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.