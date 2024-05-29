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        Çorum'un Budaközü Vadisi ilkbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor

        Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti yakınlarındaki Budaközü Vadisi, doğada yürüyüş yapmak isteyenleri özellikle ilkbahar aylarında doğa ile iç içe bir yolculuğa çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:40
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        Çorum'un Budaközü Vadisi ilkbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti yakınlarındaki Budaközü Vadisi, doğada yürüyüş yapmak isteyenleri özellikle ilkbahar aylarında doğa ile iç içe bir yolculuğa çıkarıyor.

        Kentin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Budaközü Vadisi, Çorum Valiliğinin 2011 yılında, "Güneş kursunun izinde" sloganıyla hayata geçirdiği Hitit yolu yürüyüş ve bisiklet parkurlarına dahil edildi.

        385 kilometrelik uzunluğuyla öne çıkan yürüyüş yolunun yaklaşık 6 kilometrelik kısmını oluşturan Budaközü Vadisi, güzergahın en güzel etabı olarak dikkati çekiyor.

        Yazır Deresi'nin güzergah boyunca uzandığı vadi, özellikle ilkbahar aylarında ziyaretçilerine heybetli ağaçlarla çevrili dere yatağında yürüyüş yapma imkanı sağlıyor.

        Asma köprüleri, su geçişleri, mağaraları, ahşap yürüyüş platformları ve eşsiz doğasıyla ilgi gören vadi, doğa tutkunlarına olduğu kadar doğa fotoğrafçılarına da hitap ediyor.

        Vadideki yürüyüşün ardından ziyaretçiler, hem UNESCO Dünya Kültür Mirası hem de Dünya Belleği listelerinde yer alan Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nı ziyaret ederek 8 bin yıllık tarihi keşfedebiliyor.

        - Yeşil ve kahverenginin bütün tonları görülebiliyor

        Budaközü Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenleyen Çorum Doğa Kulübünden Ümit Tiryaki, AA muhabirine, vadinin Çorum'un doğal güzellik açısından en güzel yerlerinden olduğunu söyledi.

        Budaközü Vadisi'nde birçok kez yürüyüş düzenlediklerini belirten Tiryaki, katılımcıların her defasında bölgeye hayran kaldığını vurguladı.

        Tiryaki, "Genellikle İbikçam Göleti'nden başlayıp Hattuşa Antik Kenti'ne kadar yürüyoruz. Burada bizi harika bir parkur bekliyor. Parkurda 6 şelale, birçok asma köprü ve doğal alanlar var. Hem doğa tutkunlarına hem de doğa fotoğrafçılarına Budaközü Vadisi'ni görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

        Tiryaki, vadinin özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde gezilebileceğini, mevsimine göre yeşil ve kahverenginin bütün tonlarının bölgede yer aldığını sözlerine ekledi.

        Budaközü Vadisi'nde yürüyüş yapan diş hekimi Sabriye Bolat da vadiye hayran kaldığını dile getirdi.

        Beklediğinden çok daha güzel manzaralar gördüğüne işaret eden Bolat, "Çok güzel bir yürüyüş oldu benim için. Muhakkak gelip görülmesi gereken yerlerden. Burada doğanın yapısı bozulmamış. Bu nedenle doğal güzellikleri görmek beni mutlu etti. Tekrar gelmeyi istiyorum." diye konuştu.

        Ailesiyle vadiyi ziyaret eden 11 yaşındaki Mehmet Ayaz Eskizara ise ilk kez gördüğü Budaközü Vadisi'ni çok beğendiğini ifade ederek, "Vadide çok güzel zaman geçirdim. Zamanınızı iyi geçirmek istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey bu. Herkesin burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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