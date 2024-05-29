İskilip'te sigara bıraktırma polikliniği açıldı

Poliklinik hakkında uzmanlardan bilgi alan Kaymakam Ramazan Polat, sigara bağımlılığının her yaş grubunu etkileyen ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu vurgulayarak, "Halkımızı, sağlıkları açısından büyük zararları bulunan bağımlılıkla mücadele edebilmeleri için sigara bıraktırma polikliniğine davet ediyorum." dedi.

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