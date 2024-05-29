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        Çorum'da üretilen kuş yuvalı kiremitler yurt içi ve dışına satılıyor

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da üretilen kuş yuvalı kiremitler, yurt içi ve dışından alıcı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:04
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        Çorum'da üretilen kuş yuvalı kiremitler yurt içi ve dışına satılıyor
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        KEMAL CEYLAN - Çorum'da üretilen kuş yuvalı kiremitler, yurt içi ve dışından alıcı buluyor.

        Kentte 13 yıldır mutfak ve süs eşyaları üreten firmanın ortaklarından Ali Arslan, yurt dışında bir firmanın ürettiğini gördüğü kuş yuvalı kiremitleri, 2016'da Türkiye'ye uyarlamaya karar verdi.

        Tasarımı ve süslemeleri değiştirilen kuş yuvalı kiremitler, yurt dışı fiyatının yaklaşık 10'da birine Türkiye'de satışa sunuldu.

        Dönem dönem sosyal medyada da gündem olan kuş yuvalı kiremitler, Türkiye genelinde 35 il ile Almanya ve Avusturya'ya gönderiliyor.

        Firmanın ortaklarından Erge Başaranhıncal, AA muhabirine, kuş yuvalı kiremitleri ticari bir ürün değil, insani bir görev olarak gördüklerini söyledi.

        Yurt dışında gördükleri ürünü yeniden tasarlayarak kendi imzalarıyla satışa sunduklarını anlatan Başaranhıncal, "Burada amacımız ticaret değil, tamamen kuşları düşünüp, insancıl bir düşünceyle kuşların rahat etmesini sağlamak. 'Osmanlı döneminde atalarımız, yüzyıllar önce bunu düşünmüş ve yapmış. Biz neden yapmayalım?' diye düşündük ve günümüz şartlarında kullandığımız kiremidin üstüne yuva yaparak böyle bir ürün çıkardık." diye konuştu.

        Kremidin son derece sağlıklı bir yapı malzemesi olduğuna dikkati çeken Başaranhıncal, "Kiremidin özü topraktır. Toprak demek sağlık, hayat demektir. Hayatın üstüne bir hayat daha koyarak kuşlarımıza yuva yapmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

        Kuş yuvalı kiremitlerin yurt dışından da talep gördüğünü belirten Başaranhıncal, "Bu ürünü şimdiye kadar Almanya ve Avusturya'ya ihraç ettik. Numune gönderdiğimiz iki ülkeden de dönüş bekliyoruz. Ayrıca gurbetçilerimiz de kuş yuvalı kiremitlerden çok sayıda alıp yaşadığı ülkeye götürdü." bilgisini verdi.

        Ürünün Türkiye'de de yaygınlaştığına işaret eden Başaranhıncal, "Şimdiye kadar Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, Edirne, Kars, Eskişehir, Samsun gibi illere gönderdik. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlardan ürünü görüp bizi arayan insanlar sipariş veriyorlar." dedi.

        Başaranhıncal, yuvalarla ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İnsanlar alıp kullanmaya başladıktan sonra bizi arayıp teşekkür ediyor. Bazıları da ürünü almasa bile bizi arayıp insani yaklaşımımızdan ötürü teşekkür ediyor. Sosyal medyadan görüp bizi arayan sayısı çok fazla. Bu şekilde geri dönüşler bizi mutlu ve motive ediyor."

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