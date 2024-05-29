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        İskilip MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi

        Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:36
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        İskilip MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi
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        Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        İskilip Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Özdemir, öğrencilerden adil ve doğru insan olmalarını istedi.

        Özdemir, "Önce kendinize, sonra çevrenize bildiklerinizi yansıtmanızı, faydalı bir birey olmanızı, hayal kurmanızı, tefekkür etmenizi, düşündüklerinizi korkusuzca ama saygı ve ahlak çerçevesinde ifade edebilmenizi, başkalarının fikirlerine ve hayatına saygı duymanızı, birlik ve beraberliğimizin değerini bilmenizi, ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için severek çaba göstermenizi bekliyoruz ve istiyoruz." dedi.

        Mezuniyet törenine Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Zorlu ile öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

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