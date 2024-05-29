Çorum'da eşinin kazara köstebek tabancasıyla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı

H.A, eşini otomobille Alaca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Z.A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Düzenekte bulunan saçmalar, bu sırada H.A'nın yanında bulunan eşi Z.A'ya isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Gevençiftliği köyünde H.A'nın bahçesinde "köstebek tabancası" olarak bilinen düzenek, kurulduğu sırada ateş aldı.

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