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        Çorum'da eşinin kazara köstebek tabancasıyla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, eşinin kazara köstebek tabancasıyla yaraladığı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 29.05.2024 - 21:27
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        Çorum'da eşinin kazara köstebek tabancasıyla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde, eşinin kazara köstebek tabancasıyla yaraladığı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Gevençiftliği köyünde H.A'nın bahçesinde "köstebek tabancası" olarak bilinen düzenek, kurulduğu sırada ateş aldı.

        Düzenekte bulunan saçmalar, bu sırada H.A'nın yanında bulunan eşi Z.A'ya isabet etti.

        H.A, eşini otomobille Alaca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Z.A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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