Kargı ilçesinde yol çizgileri yenilendi
Kargı ilçesinde yol çizgileri yenilendi.
Kargı ilçesinde yol çizgileri yenilendi.
Karayolları 71. Şube Şefliği ve Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Bürosu ekipleri, kaza ihtimalini azaltmak amacıyla çalışma başlattı.
Yağmur ve sis ortamında sürücülerin daha güvenli seyredebilmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçe çıkışına kadar yol çizgileri yenilendi.
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