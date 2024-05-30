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        Çorum'dan kısa kısa

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde üzerine taş düşen kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:42 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:42
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        Çorum’un Ortaköy ilçesinde üzerine taş düşen kadın yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Esma E. (58), bahçesinde çalıştığı esnada bahçe duvarında bulunan taş üzerine düştü.

        Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan Esma E, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        - Kestiği ağacın altında kaldı

        Sungurlu ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı.

        Kadir K.(43), kestiği ağacın altında kalması üzerine sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - Merdivenlerden düşen kişi yaralandı

        Merkeze bağlı Hatapbabaoğlu köyünde ikamet eden (76), evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı.

        Kargı ilçesinde ikamet eden Gülbahar A. ise (81) evinde düşerek yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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