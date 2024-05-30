Çorum'dan kısa kısa

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Çorum'un Ortaköy ilçesinde üzerine taş düşen kadın yaralandı.
Çorum’un Ortaköy ilçesinde üzerine taş düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esma E. (58), bahçesinde çalıştığı esnada bahçe duvarında bulunan taş üzerine düştü.
Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan Esma E, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
- Kestiği ağacın altında kaldı
Sungurlu ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı.
Kadir K.(43), kestiği ağacın altında kalması üzerine sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Merdivenlerden düşen kişi yaralandı
Merkeze bağlı Hatapbabaoğlu köyünde ikamet eden (76), evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı.
Kargı ilçesinde ikamet eden Gülbahar A. ise (81) evinde düşerek yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
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