Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Mecitözü'nde "Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri" yapılacak

        Çorum Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde, "Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:23 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mecitözü'nde "Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri" yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde, "Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

        Mecitözü Kaymakamlığı İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi tarafından 7-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek anma etkinlikleri, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle yapılacak.

        Etkinliklerin ilk gününde Elvan Çelebi'nin hayatının anlatıldığı konferans, eğitimci yazar Hayati İnanç'ın katılacağı söyleşi, kadın kooperatiflerinin yöresel ürünler sergisi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sergisi ve tasavvuf müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

        İkinci gün ise resim sergisi, mehteran gösterileri, hayvan güzellik yarışması, paraşüt gösterisi, ödüllü spor müsabakaları, geleneksel çocuk oyunları düzenlenecek.

        Etkinlikler, üçüncü gün halk oyunları ve Selçuk Şahin Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası'nın ödül töreni ile sona erecek.

        Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, etkinliklerin organizasyonunun hızlı şekilde sürdüğünü belirterek, "İlkini gerçekleştireceğimiz etkinlikler, yöre halkımız ve misafirlerimiz için tarih, kültür, spor ve eğlencelerle, unutulmaz anılarla dolu olacak. Etkinliklerimizin sorunsuz şekilde yapılması için Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Mecitözü Geliştirme ve Tanıtma Ofisi üyelerimizle çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru!
        2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        Termometreler 52,3'ü gösterdi! En az 15 kişi öldü
        Termometreler 52,3'ü gösterdi! En az 15 kişi öldü
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor

        Benzer Haberler

        Çorum'dan kısa kısa
        Çorum'dan kısa kısa
        İskilip'te tarla günü etkinliği düzenlendi
        İskilip'te tarla günü etkinliği düzenlendi
        Çorum'da kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da işçinin inşattan düşme anı kameraya yansıdı
        Çorum'da işçinin inşattan düşme anı kameraya yansıdı
        Kargı'da domuzlar sebze tarlasına zarar verdi
        Kargı'da domuzlar sebze tarlasına zarar verdi
        Kargı ilçesinde yol çizgileri yenilendi
        Kargı ilçesinde yol çizgileri yenilendi