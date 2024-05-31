Çorum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa G'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa G'nin evi ile bitişikte bulunan İzzet T'nin evine de sıçradı.

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