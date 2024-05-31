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        Çorum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:01
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        Çorum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.

        Mustafa G'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa G'nin evi ile bitişikte bulunan İzzet T'nin evine de sıçradı.

        İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın sırasında evin altındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.

        Yangında, 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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