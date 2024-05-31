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        İskilip'te Ebussuud Efendi Kur'an Kursu'nda karne töreni yapıldı

        İskilip Müftülüğüne bağlı Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda karne töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:32
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        İskilip'te Ebussuud Efendi Kur'an Kursu'nda karne töreni yapıldı
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        İskilip Müftülüğüne bağlı Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda karne töreni düzenlendi.

        Törende kurs öğrencileri tarafından mehteran gösterisi, Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Filistin Özgürlük şarkısı ile dansı gösterisi yapıldı.

        Kaymakam Ramazan Polat ile Belediye Başkanı İsmail Çizikci, program sonunda çocuklara hediyeler verdi.

        Programa İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Müftü Vekili Hasan Gökçe ile öğrenci velileri katıldı.

        Duanın ardından plaket töreni ile program sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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