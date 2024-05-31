Hitit Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Hitit Üniversitesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde düzenlenen törendeki konuşmasında, Gazze'de yükselen çığlığa sessiz kalmayan üniversitelerdeki öğrencileri, akademisyenleri ve yöneticileri selamladı.

İsrail'in savunmasız sivillere yönelik orantısız saldırılarla üniversiteleri, okulları, hastaneleri, ibadethaneleri pervasızca hedef alan, uluslararası hukuk ve insan haklarını yok sayan tavrını kınayan Öztürk, "Özgür bir Filistin ve Kudüs'ün yeniden barış ve esenlik kalesi olması için her zaman ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hitit Üniversitesinin 2006 yılından bu yana eğitim öğretim, araştırma geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında başarı grafiğini yükselterek yoluna devam ettiğini anlatan Öztürk, hem ülkelerini kalkındıracak gençleri en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiklerini hem de ülkelerine katma değer sağlama yolunda büyük mesafe aldıklarını söyledi.

Üniversitelerinin Türkiye'de, "Makine ve imalat teknolojileri" alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti: