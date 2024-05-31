Çorum'da "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

Burada yapılan konuşmalarda İsrail'in Filistin'deki saldırıları kınandı.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Valilik önünden başlayan yürüyüşte Türk ve Filistin bayraklarıyla pankartlar taşıyan katılımcılar, Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

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