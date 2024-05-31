Çorum'da "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
Çorum Filistin Platformu tarafından İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Çorum Filistin Platformu tarafından İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Valilik önünden başlayan yürüyüşte Türk ve Filistin bayraklarıyla pankartlar taşıyan katılımcılar, Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Burada yapılan konuşmalarda İsrail'in Filistin'deki saldırıları kınandı.
Yürüyüşe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi partilerin il başkanlar ve vatandaşlar katıldı.
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