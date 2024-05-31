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        Çorum'da "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

        Çorum Filistin Platformu tarafından İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:49 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:49
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        Çorum'da "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
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        Çorum Filistin Platformu tarafından İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Valilik önünden başlayan yürüyüşte Türk ve Filistin bayraklarıyla pankartlar taşıyan katılımcılar, Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Burada yapılan konuşmalarda İsrail'in Filistin'deki saldırıları kınandı.

        Yürüyüşe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi partilerin il başkanlar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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