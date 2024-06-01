Çorum'da üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ehliyetsiz sürücü M.A'nın kullandığı 02 HU 230 plakalı hafif ticari araç ise Yozgat Caddesi'nde Alperen A. idaresindeki 19 ACL 013 plakalı ve Fehmi Ş. yönetimindeki 19 AEU 221 plakalı otomobillerle çarpıştı.

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