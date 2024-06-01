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        Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:51
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        Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Murat K. idaresindeki 34 JP 7554 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu İnegazili köyü kavşağında Halil C'nin kullandığı 06 S 8397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Sürücüler ile araçlarda bulunan Sevginur K, Aydın G, Nurettin K. ve Döndü K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre Ankara-Sungurlu yönünde tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Öte yandan kazanın, Halil C'nin kullandığı araçta bulunanların bir yakınlarının cenazesine giderken meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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