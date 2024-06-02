Çorum'da 8 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Çorum'da mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gülabibey ve Ulukavak mahalleleri, Çalkışla köyü ve Oğuzlar ilçesinde, doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlan 8 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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